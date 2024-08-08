ЗС РФ добу не застосовували авіацію на Харківському напрямку – ОТУВ “Харків”

Захисники України вранці 8 серпня повідомили про дії ворога. У Вовчанську відбулося перегрупування, ЗС РФ посилюють позиції в Глибокому.

“У Вовчанську ворог перегрупував штурмові групи, та провів заходи логістичного забезпечення, основну увагу зосереджує на утриманні займаних рубежів. З напрямку Шебекино (рф) ворог застосував РСЗВ по району населеного пункту Вовчанські Хутори та важку вогнеметну систему ТОС-1А по Вовчанську. У районі населеного пункту Глибоке здійснює підготовку до наступальних дій, посилив передові позиції особовим складом“, — поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.

Протягом доби окупанти обстріляли позиції Сил оборони в районі села Сотницький Козачок. На фронті зафіксували три бойові зіткнення. З початку цієї доби йде ще одне – у районі Вовчанська.

“Ворог завдав одного ракетного удару. Тактичну авіацію на Харківському напрямку противник не застосовував”, – констатували захисники України.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали 152 особи. Також знищені та пошкоджені 42 одиниці техніки, у тому числі ББМ, вісім артсистем, сім одиниць спецтехніки, 10 автомобілів та 16 БПЛА.

“Знищено 48 укриттів особового складу противника”, – доповнили до ОТУВ “Харків”.