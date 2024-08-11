Субботний улов пьяных водителей на дорогах Харьковщины: копы показали Драгеры
25 водителей с признаками опьянения выявили копы в течение минувших суток на дорогах Харьковской области.
Около 21 часа правоохранители заметили ВАЗ с технической неисправностью задних световых приборов. Остановив машину для проверки, инспекторы обнаружили у водителя признаки опьянения, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Водитель согласился пройти освидетельствование, и Drager показал 1.86 промилле, что более чем в девять раз превышает допустимую норму. На нарушителя составили админпротоколы по ч. 2 ст. 130 (повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 5 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП.
Патрульные подчеркивают, что водитель, позволивший себе сесть за руль навеселе, потенциально может забрать чью-то жизнь, искалечить и сломать будущее кому-то и себе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: патрульная полиция Харьковской области, пьяные водители, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 17:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 водителей с признаками опьянения выявили копы в течение минувших суток на дорогах Харьковской области.".