Субботний улов пьяных водителей на дорогах Харьковщины: копы показали Драгеры

25 водителей с признаками опьянения выявили копы в течение минувших суток на дорогах Харьковской области.

Около 21 часа правоохранители заметили ВАЗ с технической неисправностью задних световых приборов. Остановив машину для проверки, инспекторы обнаружили у водителя признаки опьянения, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель согласился пройти освидетельствование, и Drager показал 1.86 промилле, что более чем в девять раз превышает допустимую норму. На нарушителя составили админпротоколы по ч. 2 ст. 130 (повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 5 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП.

Патрульные подчеркивают, что водитель, позволивший себе сесть за руль навеселе, потенциально может забрать чью-то жизнь, искалечить и сломать будущее кому-то и себе.