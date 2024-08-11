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Субботний улов пьяных водителей на дорогах Харьковщины: копы показали Драгеры

Общество 17:50   11.08.2024
Елена Нагорная
Субботний улов пьяных водителей на дорогах Харьковщины: копы показали Драгеры Фото: УПП в Харьковской области

25 водителей с признаками опьянения выявили копы в течение минувших суток на дорогах Харьковской области.

Около 21 часа правоохранители заметили ВАЗ с технической неисправностью задних световых приборов. Остановив машину для проверки, инспекторы обнаружили у водителя признаки опьянения, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель согласился пройти освидетельствование, и Drager показал 1.86 промилле, что более чем в девять раз превышает допустимую норму. На нарушителя составили админпротоколы по ч. 2 ст. 130 (повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 5 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП.

Патрульные подчеркивают, что водитель, позволивший себе сесть за руль навеселе, потенциально может забрать чью-то жизнь, искалечить и сломать будущее кому-то и себе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 17:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 водителей с признаками опьянения выявили копы в течение минувших суток на дорогах Харьковской области.".