Суботній улов п’яних водіїв на дорогах Харківщини: копи показали “драгери”

25 водіїв з ознаками сп’яніння виявили копи протягом минулої доби на дорогах Харківської області.

Близько 21-ї години правоохоронці помітили ВАЗ із технічною несправністю задніх світлових приладів. Зупинивши машину для перевірки, інспектори виявили у водія ознаки сп’яніння, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Водій погодився пройти огляд, і Drager показав 1.86 проміле, що більш ніж у дев’ять разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ч. 5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

Патрульні підкреслюють, що водій, який дозволяє собі сісти за кермо напідпитку, потенційно може забрати чиєсь життя, скалічити та зламати майбутнє комусь і собі.