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Пенсионер пострадал в результате обстрела – Синегубов о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:48   12.08.2024
Виктория Яковенко
Пенсионер пострадал в результате обстрела – Синегубов о сутках на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.

В 17:30 11 августа враг обстрелял поселок Возрожденовка. В результате удара повреждены три частных дома, две многоэтажки, сельхозпредприятие и ЛЭП.

В 15:15 в результате падения дрона повреждена газовая труба. А в 09:33 в селе Александровка в результате вражеских обстрелов горела летняя кухня. Пострадал мужчина 77 лет.

Также, добавил Синегубов, в 13:30 в селе Гусаровка в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 73-летний мужчина.

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Фото: Олег Синегубов
03
Фото: Олег Синегубов
04
Фото: Олег Синегубов
05
Фото: Олег Синегубов
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Фото: Олег Синегубов
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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 08:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.".