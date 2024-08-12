Пенсионер пострадал в результате обстрела – Синегубов о сутках на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.

В 17:30 11 августа враг обстрелял поселок Возрожденовка. В результате удара повреждены три частных дома, две многоэтажки, сельхозпредприятие и ЛЭП.

В 15:15 в результате падения дрона повреждена газовая труба. А в 09:33 в селе Александровка в результате вражеских обстрелов горела летняя кухня. Пострадал мужчина 77 лет.

Также, добавил Синегубов, в 13:30 в селе Гусаровка в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 73-летний мужчина.