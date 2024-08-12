Пенсионер пострадал в результате обстрела – Синегубов о сутках на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.
В 17:30 11 августа враг обстрелял поселок Возрожденовка. В результате удара повреждены три частных дома, две многоэтажки, сельхозпредприятие и ЛЭП.
В 15:15 в результате падения дрона повреждена газовая труба. А в 09:33 в селе Александровка в результате вражеских обстрелов горела летняя кухня. Пострадал мужчина 77 лет.
Также, добавил Синегубов, в 13:30 в селе Гусаровка в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 73-летний мужчина.
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 08:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.".