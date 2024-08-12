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Пенсіонер постраждав внаслідок обстрілу – Синєгубов про добу на Харківщині

Події 08:48   12.08.2024
Вікторія Яковенко
Пенсіонер постраждав внаслідок обстрілу – Синєгубов про добу на Харківщині Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.

О 17:30 11 серпня ворог обстріляв селище Відродженівське. Внаслідок удару пошкоджені три приватні будинки, дві багатоповерхівки, сільгосппідприємство та ЛЕП.

О 15:15 внаслідок падіння дрона пошкоджена газова труба. А о 09:33 в селі Олександрівка в результаті ворожого обстрілу горіла літня кухня. Постраждав чоловік 77 років.

Також, додав Синєгубов, о 13:30 в селі Гусарівка внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 73-річний чоловік.

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Фото: Олег Синєгубов
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Фото: Олег Синєгубов
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Фото: Олег Синєгубов
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Фото: Олег Синєгубов
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Фото: Олег Синєгубов
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Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: З авіації РФ вдарила по двох селах, за добу – 15 боїв: Генштаб про Харківщину

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 08:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.".