Пенсіонер постраждав внаслідок обстрілу – Синєгубов про добу на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.
О 17:30 11 серпня ворог обстріляв селище Відродженівське. Внаслідок удару пошкоджені три приватні будинки, дві багатоповерхівки, сільгосппідприємство та ЛЕП.
О 15:15 внаслідок падіння дрона пошкоджена газова труба. А о 09:33 в селі Олександрівка в результаті ворожого обстрілу горіла літня кухня. Постраждав чоловік 77 років.
Також, додав Синєгубов, о 13:30 в селі Гусарівка внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 73-річний чоловік.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 08:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.".