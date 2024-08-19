Трое раненых: по приграничью Харьковщины бил танк, по Купянщине артиллерия

Две женщины и мужчина получили ранения из-за российских обстрелов Харьковщины 19 августа — в приграничном поселке Казачья Лопань Харьковского района и в селе Новоосиново Купянского района.

Около 14:30 российские военные обстреляли Казачью Лопань, по предварительным данным, из танка, сообщили в областной прокуратуре.

По данным главы Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, получили ранения 50-летняя женщина и 54-летний мужчина. Их состояние медики оценивают как среднее.

“В последние три часа вражеский танк нанес по поселку не менее десяти ударов, повредив частные дома и энергетическую инфраструктуру. В местах попаданий возникли пожары, над локализацией которых работают подразделения ГСЧС. Дополнительная информация устанавливается. Угроза повторных ударов остается очень высокой”, – предупредил Задоренко.

В Купянском районе около 10:30 враг совершил артобстрел села Новоосиново. Там ранения получила 78-летняя женщина и повреждены частные домовладения. А в 22:00 18 августа войска РФ в очередной раз нанесли удары по Купянску, по предварительным данным, из РСЗО «Ураган». Частично разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.



На фото — последствия обстрелов Купянщины

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).