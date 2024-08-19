Троє поранених: по прикордонню Харківщини бив танк, по Куп’янщині артилерія

Дві жінки та чоловік отримали поранення через російські обстріли Харківщини 19 серпня – у прикордонному селищі Козача Лопань Харківського району та в селі Новоосинове Куп’янського району.

Близько 14:30 російські військові обстріляли Козачу Лопань, за попередніми даними, з танка, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними голови Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, отримали поранення 50-річна жінка та 54-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середній.

“Протягом останніх трьох годин ворожий танк завдав по селищу не менше десяти ударів, пошкодивши приватні будинки та енергетичну інфраструктуру. На місцях влучань виникли пожежі, над локалізацією яких працюють підрозділи ДСНС. Додаткова інформація встановлюється. Загроза повторних ударів залишається дуже високою”, – попередив Задоренко.

У Куп’янському районі близько 10:30 ворог здійснив артобстріл села Новоосинове. Там поранення отримала 78-річна жінка та пошкоджені приватні домоволодіння. А о 22:00 18 серпня війська РФ вкотре завдали ударів по Куп’янську, за попередніми даними, з РСЗВ “Ураган”. Частково зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Минулося без постраждалих.



На фото – наслідки обстрілів Куп’янщини

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).