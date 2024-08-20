Двоих харьковчанок вернули к жизни медики скорой помощи за день
Двоих женщин, 84-летнюю и 76-летнюю, успешно реанимировали и спасли 18 августа бригады скорой помощи в Харькове, сообщает КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
К жизни после состояния клинической смерти вернула 76-летнюю харьковчанку бригада ЭМД 711 🚑 в составе фельдшера Владислава Бут и водителя Леонида Суслова. У больной вследствие нарушения ритма остановилось сердце и произошла клиническая смерть. Но медики успешно реанимировали женщину.
У 84-летней женщины клиническая смерть произошла вследствие острого отека легких. Но бригада ЭМД 403🚑 в составе врача Долженко Е.А, фельдшера Раевского Д.С, водителя Лукьянова Д.А, приехавшая на вызов, вернула женщину к жизни. А после возобновления сердечно-легочной деятельности больную госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: реанимация, скорая помощь, Харьков, харьковчанка;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 17:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две женщины, 84-летняя и 76-летняя, спасли 18 августа бригады скорой помощи в Харькове, сообщает КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».".