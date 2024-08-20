Двох харків’янок реанімували медики швидкої допомоги за день

Двох жінок, 84-річну та 76-річну, успішно реанімували та врятували 18 серпня бригади швидкої допомоги у Харкові, повідомляє КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

До життя після стану клінічної смерті повернула 76-річну харків’янку бригада ЕМД 711 🚑 у складі фельдшера Владислава Бут, та водія Леоніда Суслова. У хворої, внаслідок порушення ритму, зупинилося серце і сталася клінічна смерть. Але медики успішно реанімували жінку.

У 84-річної жінки клінічна смерть сталася через гострий набряк легень. Але бригада ЕМД 403🚑 у складі лікаря лікаря Долженко Е.А, фельдшера Раєвського Д.С, водія Лукʼянова Д.О, яка приїхала на виклик, повернула жінку до життя. А після відновлення серцево-легеневої діяльності, хвору ушпиталили.