Двох харків’янок реанімували медики швидкої допомоги за день
Двох жінок, 84-річну та 76-річну, успішно реанімували та врятували 18 серпня бригади швидкої допомоги у Харкові, повідомляє КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.
До життя після стану клінічної смерті повернула 76-річну харків’янку бригада ЕМД 711 🚑 у складі фельдшера Владислава Бут, та водія Леоніда Суслова. У хворої, внаслідок порушення ритму, зупинилося серце і сталася клінічна смерть. Але медики успішно реанімували жінку.
У 84-річної жінки клінічна смерть сталася через гострий набряк легень. Але бригада ЕМД 403🚑 у складі лікаря лікаря Долженко Е.А, фельдшера Раєвського Д.С, водія Лукʼянова Д.О, яка приїхала на виклик, повернула жінку до життя. А після відновлення серцево-легеневої діяльності, хвору ушпиталили.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 17:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох жінок, 84-річну та 76-річну, успішно реанімували та врятували 18 серпня бригади швидкої допомоги у Харкові, повідомляє КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.".