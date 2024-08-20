Live
  • Вт 20.08.2024
  • Харків  +32°С
  • USD 41.3
  • EUR 45.61

Двох харків’янок реанімували медики швидкої допомоги за день

Події 17:45   20.08.2024
Оксана Якушко
Двох харків’янок реанімували медики швидкої допомоги за день

Двох жінок, 84-річну та 76-річну, успішно реанімували та врятували 18 серпня бригади швидкої допомоги у Харкові, повідомляє КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

До життя після стану клінічної смерті повернула 76-річну харків’янку бригада ЕМД 711 🚑 у складі фельдшера Владислава Бут, та водія Леоніда Суслова. У хворої, внаслідок порушення ритму, зупинилося серце і сталася клінічна смерть. Але медики успішно реанімували жінку.

У 84-річної жінки клінічна смерть сталася через гострий набряк легень. Але бригада ЕМД 403🚑 у складі лікаря лікаря Долженко Е.А, фельдшера Раєвського Д.С, водія Лукʼянова Д.О, яка приїхала на виклик, повернула жінку до життя. А після відновлення серцево-легеневої діяльності, хвору ушпиталили.

Читайте також: Диван горів у квартирі в Харкові: ДСНСники врятували чоловіка (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Тракториста з Харкова назвали шпигуном і засудили до 10 років за допомогу ЗСУ
Тракториста з Харкова назвали шпигуном і засудили до 10 років за допомогу ЗСУ
20.08.2024, 18:22
Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії
20.08.2024, 06:00
Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут
Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут
21.11.2023, 09:54
Двох харків’янок реанімували медики швидкої допомоги за день
Двох харків’янок реанімували медики швидкої допомоги за день
20.08.2024, 17:45
На Салтівці запустили трамвай №23 – Терехов повідомив маршрут
На Салтівці запустили трамвай №23 – Терехов повідомив маршрут
20.08.2024, 11:26
Шість разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини – Генштаб
Шість разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини – Генштаб
20.08.2024, 16:40

Новини за темою:

09:41
Шестеро людей у реанімації: у ХОВА повідомили про стан поранених обстрілами
14:18
Терехов повідомив про стан поранених дітей через удар по стадіону в Харкові
12:11
Реанімація лікарні ім. Мечникова отримала обладнання від «АТБ» і партнерів
15:29
У Харкові п’ятеро людей за тиждень потрапили до реанімації з COVID-19
17:26
23 постраждалих через ранкові обстріли перебувають у лікарнях Харківщини

Ви читали новину: «Двох харків’янок реанімували медики швидкої допомоги за день»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 17:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох жінок, 84-річну та 76-річну, успішно реанімували та врятували 18 серпня бригади швидкої допомоги у Харкові, повідомляє КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.".