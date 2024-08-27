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Россияне с БПЛА забрасывают «лепестками» территории на севере от Харькова

Происшествия 09:36   27.08.2024
Оксана Горун
Россияне с БПЛА забрасывают «лепестками» территории на севере от Харькова Иллюстративное фото

Россияне проводят минирование противопехотными минами в районе населенного пункта Глубокое, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«В районе населенного пункта Глубокое оккупанты осуществляют дистанционное минирование местности противопехотными минами ПФМ-1 (так называемый «лепесток») с применением БпЛА. В районе Старицы и Огурцово противник проводит внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях и осуществляет мероприятия логистического обеспечения. В Волчанске российские оккупанты проводят доукомплектование штурмовых групп 128-й отдельной мотострелковой бригады и 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады с целью продолжения наступательных действий», — проинформировала о ситуации на Харьковском направлении пресс-служба ОТГВ «Харьков».

За минувшие сутки на Харьковском направлении зафиксировали три боевых столкновения, с начала новых суток — еще одно, в районе Волчанска.

«Российские террористы нанесли шесть ракетных ударов по гражданской инфраструктуре. Кроме того, россияне нанесли 40 ударов дронами-камикадзе и 401 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины», — отметили в ОТГВ «Харьков».

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В свою очередь Силы обороны нанесли потери врагу: убитыми и ранеными армия оккупантов потеряла 90 человек, повреждены и уничтожены 87 единиц техники. Среди уничтоженной техники:  два танка, одна ББМ, семь артсистем, 11 автомобилей, семь единиц специальной техники, 59 БпЛА. Защитники Украины уничтожили 61 укрытие для личного состава врага и два места хранения боекомплекта.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 09:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне проводят минирование противопехотными минами в районе населенного пункта Глубокое, сообщили в ОТГВ «Харьков»".