Росіяни з БПЛА закидають “пелюстками” території на півночі від Харкова

Росіяни проводять мінування протипіхотними мінами в районі населеного пункту Глибоке, повідомили в ОТУВ “Харків”.

“У районі населеного пункту Глибоке окупанти здійснюють дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами ПФМ-1 (так звана “пелюстка”) із застосуванням БпЛА. В районі Стариці та Огірцевого противник проводить внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях та здійснює заходи логістичного забезпечення. У Вовчанську російські окупанти проводять доукомплектування штурмових груп 128-ї окремої мотострілецької бригади та 4-ї добровольчої розвідувально-штурмової бригади з метою продовження наступальних дій. Проводить повітряну розвідку міста з метою виявлення підрозділів Сил оборони України“, – поінформувала про ситуацію на Харківському напрямку пресслужба ОТУВ “Харків”.

Минулої доби на Харківському напрямку зафіксували три бойові зіткнення, з початку нової доби – ще одне, в районі Вовчанська.

“Російські терористи завдали шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Крім того, росіяни завдали 40 ударів дронами-камікадзе та 401 раз обстріляли позиції Сил оборони України”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

Своєю чергою Сили оборони завдали втрати ворогові: вбитими та пораненими армія окупантів втратила 90 осіб, пошкоджені та знищені 87 одиниць техніки. Серед знищеної техніки: два танки, одна ББМ, сім артсистем, 11 автомобілів, сім одиниць спеціальної техніки, 59 БпЛА. Захисники України знищили 61 укриття для особового складу ворога та два місця зберігання боєкомплекту.