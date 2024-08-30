Live
  • Пт 30.08.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

На Харьковщине почти на 20% меньше жилья сдали в эксплуатацию, чем год назад

Общество 10:37   30.08.2024
Оксана Горун
На Харьковщине почти на 20% меньше жилья сдали в эксплуатацию, чем год назад Фото: пресс-служба ХГС

Данные о ситуации со строительством (и восстановлением) жилья на Харьковщине в 2024 году опубликовало 30 августа Главное управление статистики. По сравнению с 2023- годом процесс сдачи в эксплуатацию жилых зданий замедлился, но не во всех районах.

Специалисты сравнили статистику за первое полугодие (январь — июнь) 2024 и 2023 годов. Если в 2023-м (по сравнению с годом полномасштабного вторжения РФ, 2022-м) шел резкий рост, то в 2024-м наметился спад.

строительство жилья - статистика
Инфографика: ГУ статистики в Харьковской области

В сравнении с общей площадью зданий, которую приняли в эксплуатацию на Харьковщине за два квартала 2023 года, показатель первого полугодия 2024-го — только 81,5%. Подробные данные по ситуации в районах области дают следующую картину: наиболее активный процесс — в Изюмском районе, где восстанавливают массово уничтоженные россиянами жилые дома. А вот в Харьковском темпы восстановления существенно сократились. Информацию о результатах сдачи жилья в эксплуатацию в Богодуховском и Купянском районах в 2023 году не указали.

Скриншот с сайта ГУ статистики в Харьковской области

Читайте также: Дом, пострадавший зимой от удара ракеты по центру Харькова, ремонтируют (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
ВС РФ на танках пытались везти подкрепления в центр Волчанска: чем закончилось
ВС РФ на танках пытались везти подкрепления в центр Волчанска: чем закончилось
29.08.2024, 09:50
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
28.08.2024, 18:53
Рушится мост: на Харьковщине перекрывают трассу (фото)
Рушится мост: на Харьковщине перекрывают трассу (фото)
30.08.2024, 10:54
17-летняя мать оставила коляску возле магазина в Харькове — младенец пропал
17-летняя мать оставила коляску возле магазина в Харькове — младенец пропал
29.08.2024, 22:40
С фронта будет очень много панической информации — Коваленко
С фронта будет очень много панической информации — Коваленко
30.08.2024, 09:56
В Харьковской области — аварийные отключения света: что будет после их отмены
В Харьковской области — аварийные отключения света: что будет после их отмены
30.08.2024, 11:06

Новости по теме:

22:21
Чиновники Чугуева давали данные о псевдоразрушениях для присвоения денег — ХАЦ
19:16
Безработные харьковчане могут помочь в восстановлении: платят до 12 тыс. грн
10:38
В селе неподалеку от Харькова восстановили электричество после обстрела
10:07
Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины
19:16
Разбомбленные дома в Харькове снесут, чтобы вместо построить новые – Терехов

Вы читали новость: «На Харьковщине почти на 20% меньше жилья сдали в эксплуатацию, чем год назад»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 10:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данные о ситуации со строительством (и восстановлением) жилья на Харьковщине в 2024 году опубликовало 30 августа Главное управление статистики. По сравнению с 2023- годом процесс сдачи в эксплуатацию жилых зданий замедлился, но не во всех районах".