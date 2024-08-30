На Харьковщине почти на 20% меньше жилья сдали в эксплуатацию, чем год назад
Данные о ситуации со строительством (и восстановлением) жилья на Харьковщине в 2024 году опубликовало 30 августа Главное управление статистики. По сравнению с 2023- годом процесс сдачи в эксплуатацию жилых зданий замедлился, но не во всех районах.
Специалисты сравнили статистику за первое полугодие (январь — июнь) 2024 и 2023 годов. Если в 2023-м (по сравнению с годом полномасштабного вторжения РФ, 2022-м) шел резкий рост, то в 2024-м наметился спад.
В сравнении с общей площадью зданий, которую приняли в эксплуатацию на Харьковщине за два квартала 2023 года, показатель первого полугодия 2024-го — только 81,5%. Подробные данные по ситуации в районах области дают следующую картину: наиболее активный процесс — в Изюмском районе, где восстанавливают массово уничтоженные россиянами жилые дома. А вот в Харьковском темпы восстановления существенно сократились. Информацию о результатах сдачи жилья в эксплуатацию в Богодуховском и Купянском районах в 2023 году не указали.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: відновлення, восстановление, жилье, новости Харькова, статистика, строительство;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данные о ситуации со строительством (и восстановлением) жилья на Харьковщине в 2024 году опубликовало 30 августа Главное управление статистики. По сравнению с 2023- годом процесс сдачи в эксплуатацию жилых зданий замедлился, но не во всех районах".