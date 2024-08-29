Дом, пострадавший зимой от удара ракеты по центру Харькова, ремонтируют (фото)
На пр. Независимости ремонтируют памятник архитектуры — жилой дом, который был поврежден во время атаки РФ по центру Харькова, сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.
В доме демонтировали внутренние перекрытия на первом и втором этажах, а также межкомнатные перегородки в квартирах.
Строители установили металлические конструкции для последующего возобновления перекрытия.
В планах – монтажные работы и устранение аварийности.
«Также проект предусматривает восстановление металлической кровли над первым подъездом, чердачного перекрытия. В подъезде планируют восстановить поврежденный лестничный марш, установить новые плиты-перекрытия, межкомнатные перегородки и межквартирные стены. Специалисты проведут ремонт вентиляционного канала, внутренних инженерных сетей и фасада. Запланированы обустройство наружного водостока и отделка балконов», — рассказал директор департамента Константин Лыска.
Читайте также: Модульный дом вместо разрушенного частного дома установили в Харькове (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: жилой дом, ракета, ремонт, удар ракеты, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дом, пострадавший зимой от удара ракеты по центру Харькова, ремонтируют (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 16:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пр. Независимости ремонтируют памятник архитектуры — жилой дом, который был поврежден во время атаки РФ по центру Харькова, сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.".