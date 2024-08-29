Дом, пострадавший зимой от удара ракеты по центру Харькова, ремонтируют (фото)

На пр. Независимости ремонтируют памятник архитектуры — жилой дом, который был поврежден во время атаки РФ по центру Харькова, сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

В доме демонтировали внутренние перекрытия на первом и втором этажах, а также межкомнатные перегородки в квартирах.

Строители установили металлические конструкции для последующего возобновления перекрытия.

В планах – монтажные работы и устранение аварийности.

«Также проект предусматривает восстановление металлической кровли над первым подъездом, чердачного перекрытия. В подъезде планируют восстановить поврежденный лестничный марш, установить новые плиты-перекрытия, межкомнатные перегородки и межквартирные стены. Специалисты проведут ремонт вентиляционного канала, внутренних инженерных сетей и фасада. Запланированы обустройство наружного водостока и отделка балконов», — рассказал директор департамента Константин Лыска.