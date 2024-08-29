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Ремонтують будинок, що постраждав взимку від удару ракети по центру Харкова

Суспільство 16:33   29.08.2024
Оксана Якушко
Ремонтують будинок, що постраждав взимку від удару ракети по центру Харкова

На пр. Незалежності ремонтують пам’ятник архітектури – житловий будинок, що був пошкоджений під час атаки РФ по центру Харкова, повідомили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

У будинку демонтували внутрішні перекриття на першому та другому поверхах, а також міжкімнатні перегородки у квартирах.

Будівельники встановили металеві конструкції для подальшого поновлення перекриття.

У планах – монтажні роботи та усунення аварійності.

«Також проєкт передбачає відновлення металевої покрівлі над першим під’їздом, горищного перекриття. У під’їзді планують відновити пошкоджений сходовий марш, встановити нові плити-перекриття, міжкімнатні перегородки і міжквартирні стіни. Фахівці проведуть ремонти вентиляційного каналу, внутрішніх інженерних мереж і фасаду. Заплановані облаштування зовнішнього водостоку та оздоблення балконів», – розповів директор департаменту Костянтин Лиска.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 16:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пр. Незалежності ремонтують пам’ятник архітектури – житловий будинок, що був пошкоджений під час атаки РФ по центру Харкова, повідомили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.".