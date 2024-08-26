Модульний будинок замість зруйнованого приватного встановили в Харкові (фото)
На подвір’ї зруйнованого приватного будинку на вул. Ткаченківській встановили модульний будинок, повідомили у Харківській міськраді.
Будинок обладнаний усіма необхідними зручностями для постійного та комфортного проживання, повідомили в адміністрації Холодногірського району.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: модульный дом, разрушенный дом, Харків, Холодногорский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 15:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На подвір’ї зруйнованого приватного будинку на вул. Ткаченківській встановили модульний будинок, повідомили у Харківській міськраді.".