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Модульний будинок замість зруйнованого приватного встановили в Харкові (фото)

Суспільство 15:32   26.08.2024
Оксана Якушко
Модульний будинок замість зруйнованого приватного встановили в Харкові (фото)

На подвір’ї зруйнованого приватного будинку на вул. Ткаченківській встановили модульний будинок, повідомили у Харківській міськраді.

Будинок обладнаний усіма необхідними зручностями для постійного та комфортного проживання, повідомили в адміністрації Холодногірського району.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 15:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На подвір’ї зруйнованого приватного будинку на вул. Ткаченківській встановили модульний будинок, повідомили у Харківській міськраді.".