Модульний будинок замість зруйнованого приватного встановили в Харкові (фото)

На подвір’ї зруйнованого приватного будинку на вул. Ткаченківській встановили модульний будинок, повідомили у Харківській міськраді.

Будинок обладнаний усіма необхідними зручностями для постійного та комфортного проживання, повідомили в адміністрації Холодногірського району.