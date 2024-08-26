Модульный дом вместо разрушенного частного дома установили в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Во дворе разрушенного частного дома на ул. Ткаченковской установили модульный дом, сообщили в Харьковском горсовете.
Дом оборудован всеми необходимыми удобствами для постоянного и комфортного проживания, сообщили в администрации Холодногорского района.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: модульный дом, разрушенный дом, Харьков, Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 15:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во дворе разрушенного частного дома на ул. Ткаченковской установили модульный дом, сообщили в Харьковском горсовете.".