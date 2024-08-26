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Модульный дом вместо разрушенного частного дома установили в Харькове (фото)

Общество 15:32   26.08.2024
Оксана Якушко
Модульный дом вместо разрушенного частного дома установили в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

Во дворе разрушенного частного дома на ул. Ткаченковской установили модульный дом, сообщили в Харьковском горсовете.

Дом оборудован всеми необходимыми удобствами для постоянного и комфортного проживания, сообщили в администрации Холодногорского района.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 15:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во дворе разрушенного частного дома на ул. Ткаченковской установили модульный дом, сообщили в Харьковском горсовете.".