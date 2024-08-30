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На Харківщині майже на 20% менше житла здали в експлуатацію, аніж рік тому

Економіка 10:37   30.08.2024
Оксана Горун
На Харківщині майже на 20% менше житла здали в експлуатацію, аніж рік тому Фото: пресс-служба ХГС

Дані щодо ситуації з будівництвом (і відновленням) житла на Харківщині у 2024 році опублікувало 30 серпня Головне управління статистики. Порівняно з 2023-м процес здачі в експлуатацію житлових будівель сповільнився, але не в усіх районах.

Фахівці порівняли статистику за перше півріччя (січень – червень) 2024 та 2023 років. Якщо у 2023-му (порівняно з роком повномасштабного вторгнення РФ, 2022-м) йшло різке зростання, то у 2024-му намітився спад.

будівництво житла - статистика
Інфографіка: ГУ статистики в Харківській області

Порівняно із загальною площею будівель, яку прийняли в експлуатацію на Харківщині за два квартали 2023 року, показник першого півріччя 2024-го – лише 81,5%. Детальні дані щодо ситуації в районах області дають таку картину: найактивніший процес – в Ізюмському районі, де відновлюють масово знищені росіянами житлові будинки. А от у Харківському темпи відновлення суттєво скоротилися. Інформацію щодо результатів здачі житла в експлуатацію в Богодухівському та Куп’янському районах у 2023 році не вказали.

Скриншот із сайту ГУ статистики в Харківській області

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Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дані щодо ситуації з будівництвом (і відновленням) житла на Харківщині у 2024 році опублікувало 30 серпня Головне управління статистики. Порівняно з 2023-м процес здачі в експлуатацію житлових будівель сповільнився, але не в усіх районах".