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В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)

Общество 10:35   03.09.2024
Оксана Горун
В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове ветер повредил самый большой Государственный Флаг Украины на главном флагштоке города. Его отправили в ремонт.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города. Как сообщили на предприятии, во время утренней ревизии было обнаружено, что полотнище повреждено сильным ветром. Коммунальщики сняли его и отправили на ремонт, а подняли запасное такого же размера — 22,5 на 15 м», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета утром 3 сентября.

флаг Украины меняют в Харькове на флагштоке 3
Фото: пресс-служба ХГС

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флаг Украины меняют в Харькове на флагштоке
Фото: пресс-служба ХГС
флаг Украины в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 10:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ветер повредил самый большой Государственный Флаг Украины на главном флагштоке города. Его отправили в ремонт".