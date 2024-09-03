В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)

В Харькове ветер повредил самый большой Государственный Флаг Украины на главном флагштоке города. Его отправили в ремонт.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города. Как сообщили на предприятии, во время утренней ревизии было обнаружено, что полотнище повреждено сильным ветром. Коммунальщики сняли его и отправили на ремонт, а подняли запасное такого же размера — 22,5 на 15 м», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета утром 3 сентября.