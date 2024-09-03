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У Харкові замінили прапор України: заява мерії (фото)

Суспільство 10:35   03.09.2024
Оксана Горун
У Харкові замінили прапор України: заява мерії (фото) Фото: пресслужба ХМР

У Харкові вітер пошкодив найбільший державний прапор України на головному флагштоку міста. Його відправили в ремонт.

“Співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста. Як повідомили на підприємстві, під час ранкової ревізії було виявлено, що полотнище пошкоджене сильним вітром. Комунальники зняли його та відправили на ремонт, а натомість підняли запасне такого ж розміру – 22,5 на 15 м“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради вранці 3 вересня.

прапор України змінюють у Харкові на флагштоку 3
Фото: пресслужба ХМР

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прапор України змінюють у Харкові на флагштоку
Фото: пресслужба ХМР
прапор України у Харкові
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 10:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вітер пошкодив найбільший державний прапор України на головному флагштоку міста. Його відправили в ремонт".