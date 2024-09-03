У Харкові замінили прапор України: заява мерії (фото)
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові вітер пошкодив найбільший державний прапор України на головному флагштоку міста. Його відправили в ремонт.
“Співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста. Як повідомили на підприємстві, під час ранкової ревізії було виявлено, що полотнище пошкоджене сильним вітром. Комунальники зняли його та відправили на ремонт, а натомість підняли запасне такого ж розміру – 22,5 на 15 м“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради вранці 3 вересня.
Читайте також: Можливий дощ із грозою: прогноз погоди на Харківщині на 3 вересня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мерія, новини Харкова, флаг, флагшток;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові замінили прапор України: заява мерії (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 10:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вітер пошкодив найбільший державний прапор України на головному флагштоку міста. Його відправили в ремонт".