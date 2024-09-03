У Харкові замінили прапор України: заява мерії (фото)

У Харкові вітер пошкодив найбільший державний прапор України на головному флагштоку міста. Його відправили в ремонт.

“Співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста. Як повідомили на підприємстві, під час ранкової ревізії було виявлено, що полотнище пошкоджене сильним вітром. Комунальники зняли його та відправили на ремонт, а натомість підняли запасне такого ж розміру – 22,5 на 15 м“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради вранці 3 вересня.