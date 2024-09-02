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Може бути шквал і дощ із грозою: прогноз погоди на Харківщині на 3 вересня

Погода 21:42   02.09.2024
Олена Нагорна
Може бути шквал і дощ із грозою: прогноз погоди на Харківщині на 3 вересня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 3 вересня, у Харкові без опадів. По області місцями невеликий короткочасний дощ із грозою.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – 28 – 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 27 – 32.

Вітер східний – 7 – 12 м/с, вдень по області місцями пориви – 15 – 20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 21:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 3 вересня, у Харкові без опадів. По області місцями невеликий короткочасний дощ із грозою.".