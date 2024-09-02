Может быть шквал и дождь с грозой: прогноз погоды на Харьковщине на 3 сентября
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 3 сентября, в Харькове без осадков. По области местами небольшой кратковременный дождь с грозой.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — 28 — 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 27 — 32.
Ветер восточный — 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы — 15 — 20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 21:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 3 сентября, в Харькове без осадков. По области местами небольшой кратковременный дождь с грозой.".