Может быть шквал и дождь с грозой: прогноз погоды на Харьковщине на 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, в Харькове без осадков. По области местами небольшой кратковременный дождь с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — 28 — 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 27 — 32.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы — 15 — 20 м/с.