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Может быть шквал и дождь с грозой: прогноз погоды на Харьковщине на 3 сентября

Погода 21:42   02.09.2024
Елена Нагорная
Может быть шквал и дождь с грозой: прогноз погоды на Харьковщине на 3 сентября Фото: Василий Голосный

Во вторник, 3 сентября, в Харькове без осадков. По области местами небольшой кратковременный дождь с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — 28 — 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 27 — 32.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы — 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 21:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 3 сентября, в Харькове без осадков. По области местами небольшой кратковременный дождь с грозой.".