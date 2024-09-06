Live
  • Пт 06.09.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

ОТГВ «Харьков» информирует о повышенной активности противника

Происшествия 10:12   06.09.2024
Оксана Горун
ОТГВ «Харьков» информирует о повышенной активности противника Фото: ОТГВ «Харьков»

Утром 6 сентября в ОТГВ «Харьков» сообщили о деятельности оккупантов на севере от областного центра и в районе Волчанска, а также — потерях ВС РФ.

«Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается напряженной и характеризуется повышенной активностью противника, — отметила пресс-служба ОТГВ «Харьков». — В районе населенного пункта Глубокое подразделения 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии приведены в повышенную боевую готовность, проводят инженерную разведку маршрутов выдвижения с целью активизации штурмовых действий».

Вблизи другого населенного пункта на севере от Харькова — Лукьянцов — армия РФ занята решением вопросов снабжения. Накануне защитники Украины информировали, что там у оккупантов возникла нехватка питьевой воды. В Волчанске россияне продолжают штурмовать в районе многоэтажек.

«(Враг) восполнил текущий некомплект штурмовых групп», — отметили в ОТГВ «Харьков».

Читайте также: ISW: у СОУ есть продвижение на севере от Харькова, у ВС РФ — под Купянском

За минувшие сутки на Харьковском направлении было семь боевых столкновений. С начала этих суток — идет одно в районе Волчанска. Потери ВС РФ: 28 погибших и 47 раненых. СОУ уничтожили 65 единиц вооружения и техники врага. В том числе: две ББИ, одну артсистему, три автомобиля, три единицы спецтехники, 56 беспилотников. Также оккупанты остались без 63 укрытий, одного места хранения БК и одной стартовой площадки для БПЛА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ВС РФ перевели в повышенную боевую готовность у Глубокого — ОТГВ «Харьков»
ВС РФ перевели в повышенную боевую готовность у Глубокого — ОТГВ «Харьков»
04.09.2024, 10:37
В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)
03.09.2024, 10:35
Главные новости Харькова 6.09: ракетный удар, продвижение СОУ возле Липцев
Главные новости Харькова 6.09: ракетный удар, продвижение СОУ возле Липцев
06.09.2024, 09:38
Ракетный удар по Люботину нанесли ВС РФ утром: есть пострадавшие — Синегубов
Ракетный удар по Люботину нанесли ВС РФ утром: есть пострадавшие — Синегубов
06.09.2024, 08:32
В Харькове деколонизировали Карлсона
В Харькове деколонизировали Карлсона
05.09.2024, 10:15
ОТГВ «Харьков» информирует о повышенной активности противника
ОТГВ «Харьков» информирует о повышенной активности противника
06.09.2024, 10:12

Новости по теме:

09:05
Генштаб сообщил про авиаудар по Харькову за минувшие сутки
08:11
ISW: у СОУ есть продвижение на севере от Харькова, у ВС РФ — под Купянском
07:37
СОУ освободили часть территории возле Липцев на Харьковщине — DeepState
11:52
Со злом нужно бороться на его территории — ВСУ отреагировали на ракетные удары
11:01
У россиян — жажда на позициях под Харьковом: ОТГВ «Харьков» о происходящем

Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков» информирует о повышенной активности противника»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 10:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 сентября в ОТГВ «Харьков» сообщили о деятельности оккупантов на севере от областного центра и в районе Волчанска, а также — потерях ВС РФ".