ОТГВ «Харьков» информирует о повышенной активности противника
Утром 6 сентября в ОТГВ «Харьков» сообщили о деятельности оккупантов на севере от областного центра и в районе Волчанска, а также — потерях ВС РФ.
«Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается напряженной и характеризуется повышенной активностью противника, — отметила пресс-служба ОТГВ «Харьков». — В районе населенного пункта Глубокое подразделения 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии приведены в повышенную боевую готовность, проводят инженерную разведку маршрутов выдвижения с целью активизации штурмовых действий».
Вблизи другого населенного пункта на севере от Харькова — Лукьянцов — армия РФ занята решением вопросов снабжения. Накануне защитники Украины информировали, что там у оккупантов возникла нехватка питьевой воды. В Волчанске россияне продолжают штурмовать в районе многоэтажек.
«(Враг) восполнил текущий некомплект штурмовых групп», — отметили в ОТГВ «Харьков».
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За минувшие сутки на Харьковском направлении было семь боевых столкновений. С начала этих суток — идет одно в районе Волчанска. Потери ВС РФ: 28 погибших и 47 раненых. СОУ уничтожили 65 единиц вооружения и техники врага. В том числе: две ББИ, одну артсистему, три автомобиля, три единицы спецтехники, 56 беспилотников. Также оккупанты остались без 63 укрытий, одного места хранения БК и одной стартовой площадки для БПЛА.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 сентября в ОТГВ «Харьков» сообщили о деятельности оккупантов на севере от областного центра и в районе Волчанска, а также — потерях ВС РФ".