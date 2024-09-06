ОТУВ “Харків” інформує про підвищену активність противника
Вранці 6 вересня в ОТУВ “Харків” повідомили про діяльність окупантів на півночі від обласного центру та в районі Вовчанська, а також – втрати ЗС РФ.
“Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається напруженою та характеризується підвищеною активністю противника, – зазначила пресслужба ОТУВ “Харків”. – У районі населеного пункту Глибоке підрозділи 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії приведені в підвищену бойову готовність, проводять інженерну розвідку маршрутів висування з метою активізації штурмових дій”.
Поблизу іншого населеного пункту на півночі від Харкова – Лук’янців – армія РФ зайнята розв’язанням питань постачання. Напередодні захисники України інформували, що там в окупантів виник брак питної води. У Вовчанську росіяни продовжують штурмувати в районі багатоповерхівок.
“(Ворог) заповнив поточний некомплект штурмових груп”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.
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Минулої доби на Харківському напрямку було сім бойових зіткнень. З початку цієї доби йде одне в районі Вовчанська. Втрати ЗС РФ: 28 загиблих і 47 поранених. СОУ знищили 65 одиниць озброєння та техніки ворога. У тому числі: дві ББМ, одну артсистему, три автомобілі, три одиниці спецтехніки, 56 безпілотників. Також окупанти залишилися без 63 укриттів, одного місця зберігання БК та одного стартового майданчика для БПЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 10:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 вересня в ОТУВ “Харків” повідомили про діяльність окупантів на півночі від обласного центру та в районі Вовчанська, а також – втрати ЗС РФ".