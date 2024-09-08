Live
  • Вс 08.09.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

График работы метро в Харькове предлагают пересмотреть

Общество 13:01   08.09.2024
Оксана Горун
График работы метро в Харькове предлагают пересмотреть Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Изменить график движения поездов на Салтовской и Алексеевской линиях Харьковского метрополитена предлагает жительница Харькова Ирина Хирна. Петицию, посвященную этому вопросу, она зарегистрировала на сайте горсовета.

«Прошу обратить внимание на график работы метрополитена, а именно — движения поездов Салтовской и Алексеевской линий. Сейчас, при переходе с Салтовской на Алексеевскую линию (и наоборот), пассажиры обязаны бежать. И даже это не дает возможности попасть на поезд. Даже с условием бега, создающего травматические обстоятельства, особенно в час пик, люди не успевают и вынуждены дополнительно ждать 10 мин до следующего поезда. Это приводит к искусственному скоплению большого количества пассажиров, как в метрополитене, так и в наземном транспорте в дальнейшем, которое можно было бы предотвратить», — аргументирует автор петиции.

Ирина Хирна обратилась к руководству горсовета с просьбой «состыковать» движение поездов на Салтовской и Алексеевской линиях, чтобы время ожидания для пассажиров после перехода было минимальным.

Читайте также: Харьковчане просят мэрию вернуть автобус с Салтовки на Новоселовку

Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб сообщил об авиаударах по Харькову и еще шести населенным пунктам
Генштаб сообщил об авиаударах по Харькову и еще шести населенным пунктам
08.09.2024, 08:20
Смертельный удар по Харьковщине: прокуратура показала последствия (фото)
Смертельный удар по Харьковщине: прокуратура показала последствия (фото)
08.09.2024, 09:39
Сегодня 8 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 сентября: какой праздник и день в истории
08.09.2024, 06:00
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
07.09.2024, 16:07
ISW: у СОУ есть продвижение на севере от Харькова, у ВС РФ — под Купянском
ISW: у СОУ есть продвижение на севере от Харькова, у ВС РФ — под Купянском
06.09.2024, 08:11
«Шахеды» и РСЗО ударили по Харьковщине: последствия «прилетов» (фото)
«Шахеды» и РСЗО ударили по Харьковщине: последствия «прилетов» (фото)
08.09.2024, 11:51

Новости по теме:

20:25
Как обустроили классы на шестой станции метрошколы в Харькове (фото)
14:42
После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие
19:58
Кого примут в метродетсад в Харькове в этом году, сообщили в мэрии
10:05
Харьков и переименование: Терехов о решении ОВА и импонирующих названиях
12:31
Теоретический экзамен по вождению теперь принимают в метро Харькова

Вы читали новость: «График работы метро в Харькове предлагают пересмотреть»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 13:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изменить график движения поездов на Салтовской и Алексеевской линиях Харьковского метрополитена предлагает жительница Харькова Ирина Хирна. Петицию, посвященную этому вопросу, она зарегистрировала на сайте горсовета".