График работы метро в Харькове предлагают пересмотреть
Изменить график движения поездов на Салтовской и Алексеевской линиях Харьковского метрополитена предлагает жительница Харькова Ирина Хирна. Петицию, посвященную этому вопросу, она зарегистрировала на сайте горсовета.
«Прошу обратить внимание на график работы метрополитена, а именно — движения поездов Салтовской и Алексеевской линий. Сейчас, при переходе с Салтовской на Алексеевскую линию (и наоборот), пассажиры обязаны бежать. И даже это не дает возможности попасть на поезд. Даже с условием бега, создающего травматические обстоятельства, особенно в час пик, люди не успевают и вынуждены дополнительно ждать 10 мин до следующего поезда. Это приводит к искусственному скоплению большого количества пассажиров, как в метрополитене, так и в наземном транспорте в дальнейшем, которое можно было бы предотвратить», — аргументирует автор петиции.
Ирина Хирна обратилась к руководству горсовета с просьбой «состыковать» движение поездов на Салтовской и Алексеевской линиях, чтобы время ожидания для пассажиров после перехода было минимальным.
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Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, новости Харькова, петиция, поезда;
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 13:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изменить график движения поездов на Салтовской и Алексеевской линиях Харьковского метрополитена предлагает жительница Харькова Ирина Хирна. Петицию, посвященную этому вопросу, она зарегистрировала на сайте горсовета".