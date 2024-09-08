График работы метро в Харькове предлагают пересмотреть

Изменить график движения поездов на Салтовской и Алексеевской линиях Харьковского метрополитена предлагает жительница Харькова Ирина Хирна. Петицию, посвященную этому вопросу, она зарегистрировала на сайте горсовета.

«Прошу обратить внимание на график работы метрополитена, а именно — движения поездов Салтовской и Алексеевской линий. Сейчас, при переходе с Салтовской на Алексеевскую линию (и наоборот), пассажиры обязаны бежать. И даже это не дает возможности попасть на поезд. Даже с условием бега, создающего травматические обстоятельства, особенно в час пик, люди не успевают и вынуждены дополнительно ждать 10 мин до следующего поезда. Это приводит к искусственному скоплению большого количества пассажиров, как в метрополитене, так и в наземном транспорте в дальнейшем, которое можно было бы предотвратить», — аргументирует автор петиции.

Ирина Хирна обратилась к руководству горсовета с просьбой «состыковать» движение поездов на Салтовской и Алексеевской линиях, чтобы время ожидания для пассажиров после перехода было минимальным.

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Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.