Графік роботи метро в Харкові пропонують переглянути
Змінити графік руху поїздів Салтівською та Олексіївською лініями Харківського метрополітену пропонує мешканка Харкова Ірина Хирна. Петиція, що присвячена цьому питанню, зареєстрована на сайті міськради.
“Прошу звернути увагу на графік роботи метрополітену, а саме руху потягів Салтівської та Олексіївської ліній. На цей час при переході з Салтівської на Олексіївську лінію (і навпаки), пасажири вимушені бігти, та навіть це не дає можливості потрапити на потяг. Навіть з умовою бігу, що створює травматичні обставини, особливо в годину пік, люди не встигають і вимушені додатково чекати 10 хв. до наступного потягу. Це призводить до штучного скупчення великої кількості пасажирів як у метрополітені, так і в наземному транспорті надалі, якого можна було б запобігти”, – аргументує авторка петиції.
Ірина Хирна звернулася до керівництва міськради з проханням “зістикувати” рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями, щоб час очікування для пасажирів після переходу був мінімальним.
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Щоб у мерії розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Збір підписів лише розпочався.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 13:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Змінити графік руху поїздів Салтівською та Олексіївською лініями Харківського метрополітену пропонує мешканка Харкова Ірина Хирна. Петиція, що присвячена цьому питанню, зареєстрована на сайті міськради".