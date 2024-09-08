Коваленко: под Купянском «образуется аппендикс, который хочется перерезать»

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что на Лимано-Купянском направлении, несмотря на значительное количество боев, — стагнация везде, кроме одного участка фронта.

«Лимано-Купьянская ось на прошедшей неделе продемонстрировала очередной прорыв Сил обороны Украины в районе Нововодяного. И благодаря этому мы смогли расширить зону нашего влияния. В свою очередь российские оккупанты имеют успехи в районе Песчаного, то есть они продолжают двигаться по направлению к левому берегу реки Оскол. Их продвижение нельзя назвать феноменальным, но каждую неделю оно все же происходит», — сказал Коваленко в итоговом обзоре недели на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

При этом он отметил, что продвижение россиян дает определенные возможности и для Сил обороны.

«В принципе, сейчас по их продвижению можно сказать, что образуется некий аппендикс, который так и хочется с северного и южного фланга перерезать. Но это исключительно мое желание — уже на местах командование будет решать, как действовать. И не только на местах, но и в центре», — прокомментировал военно-политический обозреватель.