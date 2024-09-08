Коваленко: под Купянском «образуется аппендикс, который хочется перерезать»
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что на Лимано-Купянском направлении, несмотря на значительное количество боев, — стагнация везде, кроме одного участка фронта.
«Лимано-Купьянская ось на прошедшей неделе продемонстрировала очередной прорыв Сил обороны Украины в районе Нововодяного. И благодаря этому мы смогли расширить зону нашего влияния. В свою очередь российские оккупанты имеют успехи в районе Песчаного, то есть они продолжают двигаться по направлению к левому берегу реки Оскол. Их продвижение нельзя назвать феноменальным, но каждую неделю оно все же происходит», — сказал Коваленко в итоговом обзоре недели на Oboz.ua.
Видео: Oboz.ua
При этом он отметил, что продвижение россиян дает определенные возможности и для Сил обороны.
«В принципе, сейчас по их продвижению можно сказать, что образуется некий аппендикс, который так и хочется с северного и южного фланга перерезать. Но это исключительно мое желание — уже на местах командование будет решать, как действовать. И не только на местах, но и в центре», — прокомментировал военно-политический обозреватель.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, коваленко, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 19:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что на Лимано-Купянском направлении, несмотря на значительное количество боев, — стагнация везде, кроме одного участка фронта".