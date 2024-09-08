Live
  • Вс 08.09.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

Коваленко: под Купянском «образуется аппендикс, который хочется перерезать»

Происшествия 19:18   08.09.2024
Оксана Горун
Коваленко: под Купянском «образуется аппендикс, который хочется перерезать» Скриншот

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что на Лимано-Купянском направлении, несмотря на значительное количество боев, — стагнация везде, кроме одного участка фронта.

«Лимано-Купьянская ось на прошедшей неделе продемонстрировала очередной прорыв Сил обороны Украины в районе Нововодяного. И благодаря этому мы смогли расширить зону нашего влияния. В свою очередь российские оккупанты имеют успехи в районе Песчаного, то есть они продолжают двигаться по направлению к левому берегу реки Оскол. Их продвижение нельзя назвать феноменальным, но каждую неделю оно все же происходит», — сказал Коваленко в итоговом обзоре недели на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

При этом он отметил, что продвижение россиян дает определенные возможности и для Сил обороны.

«В принципе, сейчас по их продвижению можно сказать, что образуется некий аппендикс, который так и хочется с северного и южного фланга перерезать. Но это исключительно мое желание — уже на местах командование будет решать, как действовать. И не только на местах, но и в центре», — прокомментировал военно-политический обозреватель.

Читайте также: ISW заявил, что войска РФ захватили Синьковку на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб сообщил об авиаударах по Харькову и еще шести населенным пунктам
Генштаб сообщил об авиаударах по Харькову и еще шести населенным пунктам
08.09.2024, 08:20
Взрывы слышали в Харькове: есть пострадавший, куда прилетело (обновлено)
Взрывы слышали в Харькове: есть пострадавший, куда прилетело (обновлено)
08.09.2024, 17:22
Главные новости Харькова 8.09: удар по Дергачам, погибшая, пострадал ребенок
Главные новости Харькова 8.09: удар по Дергачам, погибшая, пострадал ребенок
08.09.2024, 18:28
Дергачи горят: армия РФ ударила по городу кассетными боеприпасами — Задоренко
Дергачи горят: армия РФ ударила по городу кассетными боеприпасами — Задоренко
08.09.2024, 17:50
Харьковчане несколько дней сами разбирают завалы, просят помощи мэрии (видео)
Харьковчане несколько дней сами разбирают завалы, просят помощи мэрии (видео)
08.09.2024, 16:21
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
07.09.2024, 16:07

Новости по теме:

16:52
Враг штурмует вблизи Синьковки — Генштаб о ситуации на фронте
10:15
ВС РФ готовятся возобновить штурмы на севере от Харькова — ОТГВ «Харьков»
08:20
Генштаб сообщил об авиаударах по Харькову и еще шести населенным пунктам
07:53
ISW заявил, что войска РФ захватили Синьковку на Харьковщине
10:12
ОТГВ «Харьков» информирует о повышенной активности противника

Вы читали новость: «Коваленко: под Купянском «образуется аппендикс, который хочется перерезать»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 19:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что на Лимано-Купянском направлении, несмотря на значительное количество боев, — стагнация везде, кроме одного участка фронта".