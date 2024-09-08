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Коваленко: під Куп’янськом “утворюється апендикс, який хочеться перерізати”

Події 19:18   08.09.2024
Оксана Горун
Коваленко: під Куп’янськом “утворюється апендикс, який хочеться перерізати”

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що на Лимано-Куп’янському напрямку, попри значну кількість боїв, стагнація скрізь, крім однієї ділянки фронту.

“Лимано-Куп’янська вісь минулого тижня продемонструвала черговий прорив Сил оборони України в районі Нововодяного. І завдяки цьому ми змогли розширити зону нашого впливу. Своєю чергою російські окупанти мають успіхи в районі Піщаного, тобто вони продовжують рухатися у напрямку лівого берега річки Оскіл. Їхнє просування не можна назвати феноменальним, але щотижня воно все ж таки відбувається”, — сказав Коваленко в підсумковому огляді тижня на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

При цьому він зазначив, що просування росіян дає певні можливості для Сил оборони.

“У принципі, зараз по їх просуванню можна сказати, що утворюється такий собі апендикс, який так і хочеться з північного та південного флангу перерізати. Але це виключно моє бажання, вже на місцях командування буде вирішувати, як діяти. І не тільки на місцях, а й безпосередньо в центрі”, – прокоментував військово-політичний оглядач.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 19:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що на Лимано-Куп’янському напрямку, попри значну кількість боїв, стагнація скрізь, крім однієї ділянки фронту".