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ВС РФ разведывают пути выдвижения на севере от Харькова — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 10:25   12.09.2024
Оксана Горун
ВС РФ разведывают пути выдвижения на севере от Харькова — ОТГВ «Харьков» Иллюстрация: карта DeepState

Защитники Украины 12 сентября проинформировали об активности военных РФ в районе села Лукьянцы на севере от Харькова, а также — о восполнении россиянами потерь в Глубоком и боях в Волчанске.

«В районе населенного пункта Глубокое противник основное внимание сосредоточил на восстановлении боеспособности подразделений 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии на передовых позициях. Недалеко от Лукьянцов противник проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения. Также основное внимание было уделено противодействию БпЛА Сил обороны Украины. В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, осуществляет воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. Проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии и 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады. В районе населенного пункта Тихое оккупанты провели эвакуацию санитарных потерь с передовых позиций 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

За прошедшие сутки на Харьковском направлении было три боя. Потери врага — 50 человек убитыми и 80 — ранеными. Также защитники Украины уничтожили или повредили 78 единиц российской техники:  две ББМ, девять артсистем, 16 автомобилей, семь единиц спецтехники и 44 БПЛА. Врага оставили без 55 укрытий и одного места хранения боеприпасов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники Украины 12 сентября проинформировали об активности военных РФ в районе села Лукьянцы на севере от Харькова, а также — о восполнении россиянами потерь в Глубоком и боях в Волчанске".