ЗС РФ розвідують шляхи висування на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”

Захисники України 12 вересня поінформували про активність військових РФ у районі села Лук’янці на півночі від Харкова, а також – про поповнення росіянами втрат у Глибокому та бої у Вовчанську.

“У районі населеного пункту Глибоке противник основну увагу зосередив на відновленні боєздатності підрозділів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії на передових позиціях. Неподалік Лукʼянців противник проводить інженерну розвідку маршрутів висування. Також основну увагу зосередив на протидії БпЛА Сил оборони України. У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Проводить заходи щодо відновлення боєздатності підрозділів 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії та 4-ї добровольчої розвідувальної-штурмової бригади. У районі населеного пункту Тихе окупанти провели евакуацію санітарних втрат з передових позицій 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї армії“, – проінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.

Минулої доби на Харківському напрямку було три бої. Втрати ворога – 50 осіб убитими та 80 – пораненими. Також захисники України знищили або пошкодили 78 одиниць російської техніки: дві ББМ, дев’ять артсистем, 16 автомобілів, сім одиниць спецтехніки та 44 БПЛА. Ворога залишили без 55 укриттів та одного місця зберігання боєприпасів.