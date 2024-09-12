Live
  • Чт 12.09.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.49

ЗС РФ розвідують шляхи висування на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”

Події 10:25   12.09.2024
Оксана Горун
ЗС РФ розвідують шляхи висування на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”

Захисники України 12 вересня поінформували про активність військових РФ у районі села Лук’янці на півночі від Харкова, а також – про поповнення росіянами втрат у Глибокому та бої у Вовчанську.

“У районі населеного пункту Глибоке противник основну увагу зосередив на відновленні боєздатності підрозділів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії на передових позиціях. Неподалік Лукʼянців противник проводить інженерну розвідку маршрутів висування. Також основну увагу зосередив на протидії БпЛА Сил оборони України. У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Проводить заходи щодо відновлення боєздатності підрозділів 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії та 4-ї добровольчої розвідувальної-штурмової бригади. У районі населеного пункту Тихе окупанти провели евакуацію санітарних втрат з передових позицій 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї армії“, – проінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.

Минулої доби на Харківському напрямку було три бої. Втрати ворога – 50 осіб убитими та 80 – пораненими. Також захисники України знищили або пошкодили 78 одиниць російської техніки: дві ББМ, дев’ять артсистем, 16 автомобілів, сім одиниць спецтехніки та 44 БПЛА. Ворога залишили без 55 укриттів та одного місця зберігання боєприпасів.

Читайте також: Людей без бойового досвіду почала кидати РФ на штурми Харківщини

Автор: Оксана Горун
Популярно
Хто привіз найбільше медалей на Харківщину: підсумки Паралімпіади у Парижі
Хто привіз найбільше медалей на Харківщину: підсумки Паралімпіади у Парижі
12.09.2024, 10:54
Сім колишніх військовополонених на Харківщині отримають по 50 тис. грн
Сім колишніх військовополонених на Харківщині отримають по 50 тис. грн
12.09.2024, 10:41
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
11.09.2024, 08:23
Проспект Героїв Харкова закриють на ремонт: як організують рух транспорту
Проспект Героїв Харкова закриють на ремонт: як організують рух транспорту
11.09.2024, 10:55
ЗСУ зупинили ворога біля Синьківки – Генштаб
ЗСУ зупинили ворога біля Синьківки – Генштаб
11.09.2024, 09:00
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
11.09.2024, 11:29

Новини за темою:

09:57
Людей без бойового досвіду почала кидати РФ на штурми Харківщини
09:03
Генштаб ЗСУ повідомив про бої в районі Липців, Вовчанська та під Куп’янськом
08:46
Били КАБами, артилерією та РСЗВ – поліція про обстріл Харківщини
08:19
Лінія фронту наближається, і це відчувається – начальник Куп’янської РВА
07:38
ISW: РФ просунулась під Куп’янськом і наступала на півночі Харківщини

Ви читали новину: «ЗС РФ розвідують шляхи висування на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 10:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники України 12 вересня поінформували про активність військових РФ у районі села Лук’янці на півночі від Харкова, а також – про поповнення росіянами втрат у Глибокому та бої у Вовчанську".