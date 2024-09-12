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Взрыв в Харькове будет слышен в ближайшие полчаса — ХОВА

Происшествия 11:22   12.09.2024
Оксана Горун
Взрыв в Харькове будет слышен в ближайшие полчаса — ХОВА

В ХОВА предупредили о плановом подрыве остатков российских снарядов — взрыв будет в районе ХТЗ.

«В ближайшие 30 минут в Харькове будут проводить контролируемый подрыв остатков российских снарядов. Взрыв может быть слышен в районе станции метро «Тракторный завод», — сообщил «Суспільному» директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили о плановом подрыве остатков российских снарядов — взрыв будет в районе ХТЗ".