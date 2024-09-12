Взрыв в Харькове будет слышен в ближайшие полчаса — ХОВА

В ХОВА предупредили о плановом подрыве остатков российских снарядов — взрыв будет в районе ХТЗ.

«В ближайшие 30 минут в Харькове будут проводить контролируемый подрыв остатков российских снарядов. Взрыв может быть слышен в районе станции метро «Тракторный завод», — сообщил «Суспільному» директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол.