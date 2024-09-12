Вибух у Харкові буде чутно в найближчі пів години – ХОВА

У ХОВА попередили про плановий підрив залишків російських снарядів – вибух буде в районі ХТЗ.

“Впродовж найближчих 30 хвилин у Харкові проводитимуть контрольований підрив залишків російських снарядів. Вибух може бути чутно в районі станції метро “Тракторний завод”, – повідомив “Суспільному” директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокіл.