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Вибух у Харкові буде чутно в найближчі пів години – ХОВА

Події 11:22   12.09.2024
Оксана Горун
Вибух у Харкові буде чутно в найближчі пів години – ХОВА

У ХОВА попередили про плановий підрив залишків російських снарядів – вибух буде в районі ХТЗ.

“Впродовж найближчих 30 хвилин у Харкові проводитимуть контрольований підрив залишків російських снарядів. Вибух може бути чутно в районі станції метро “Тракторний завод”, – повідомив “Суспільному” директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокіл.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 11:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили про плановий підрив залишків російських снарядів – вибух буде в районі ХТЗ".