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На Харьковщине потушили масштабный пожар, возникший из-за обстрелов

Общество 16:27   13.09.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине потушили масштабный пожар, возникший из-за обстрелов Фото: Вячеслав Задоренко

В поселке Прудянка Дергачевской громады ликвидировали масштабный пожар, начавшийся 12 сентября в результате российских обстрелов.

«В пределах поселка огонь охватил около 2-х гектаров территории, сгорели более 10 частных домов, несколько автомобилей, десятки хозяйственных построек, в том числе тепличные хозяйства», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он также предупредил, что угроза повторных локальных возгораний остается высокой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 16:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Прудянка Дергачевской громады ликвидировали масштабный пожар, начавшийся 12 сентября в результате российских обстрелов.".