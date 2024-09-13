На Харьковщине потушили масштабный пожар, возникший из-за обстрелов
Фото: Вячеслав Задоренко
В поселке Прудянка Дергачевской громады ликвидировали масштабный пожар, начавшийся 12 сентября в результате российских обстрелов.
«В пределах поселка огонь охватил около 2-х гектаров территории, сгорели более 10 частных домов, несколько автомобилей, десятки хозяйственных построек, в том числе тепличные хозяйства», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Он также предупредил, что угроза повторных локальных возгораний остается высокой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: задоренко, обстрел, повреждено, пожары, Прудянка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 16:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Прудянка Дергачевской громады ликвидировали масштабный пожар, начавшийся 12 сентября в результате российских обстрелов.".