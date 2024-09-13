На Харьковщине потушили масштабный пожар, возникший из-за обстрелов

В поселке Прудянка Дергачевской громады ликвидировали масштабный пожар, начавшийся 12 сентября в результате российских обстрелов.

«В пределах поселка огонь охватил около 2-х гектаров территории, сгорели более 10 частных домов, несколько автомобилей, десятки хозяйственных построек, в том числе тепличные хозяйства», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он также предупредил, что угроза повторных локальных возгораний остается высокой.