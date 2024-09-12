Поселок на севере Харьковщины горит из-за обстрела открытой территории (видео)
Масштабный пожар возник несколько часов назад из-за вражеского обстрела открытой территории вблизи поселка Прудянка Дергачевской громады Харьковской области.
Огонь уже охватил около 8 квадратных километров и перекинулся на поселок, сообщает глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Сейчас в Прудянке горят десятки частных домов и хозяйственных построек. Спасатели ГСЧС вместе с местными жителями пытаются локализовать пожар и спасти имущество. Информация о погибших и пострадавших по состоянию на сейчас не поступала, однако нанесен значительный ущерб как имуществу, так и экосистеме», — подчеркнул Задоренко.
Видео: Вячеслав Задоренко/Telegram
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, ГСЧС, Дергачи, пожары, Прудянка;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 20:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабный пожар возник несколько часов назад из-за вражеского обстрела открытой территории вблизи поселка Прудянка Дергачевской громады Харьковской области.".