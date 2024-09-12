Поселок на севере Харьковщины горит из-за обстрела открытой территории (видео)

Масштабный пожар возник несколько часов назад из-за вражеского обстрела открытой территории вблизи поселка Прудянка Дергачевской громады Харьковской области.

Огонь уже охватил около 8 квадратных километров и перекинулся на поселок, сообщает глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Сейчас в Прудянке горят десятки частных домов и хозяйственных построек. Спасатели ГСЧС вместе с местными жителями пытаются локализовать пожар и спасти имущество. Информация о погибших и пострадавших по состоянию на сейчас не поступала, однако нанесен значительный ущерб как имуществу, так и экосистеме», — подчеркнул Задоренко.

Видео: Вячеслав Задоренко/Telegram