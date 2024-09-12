Селище на півночі Харківщини горить через обстріл відкритої території (відео)
Масштабна пожежа виникла кілька годин тому через ворожий обстріл відкритої території поблизу селища Прудянка Дергачівської громади Харківської області.
Вогонь вже охопив близько 8 квадратних кілометрів та перекинувся на селище, повідомляє голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Зараз у Прудянці горять десятки приватних будинків і господарчих споруд. Рятувальники ДСНС разом з місцевими мешканцями намагаються локалізувати пожежу та врятувати майно. Інформація про загиблих та постраждалих станом на зараз не надходила, однак завдано значних збитків як людському майну, так і місцевій екосистемі», — наголосив Задоренко.
Відео: Вячеслав Задоренко/Telegram
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, ГСЧС, Дергачі, пожежа, Прудянка;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 20:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабна пожежа виникла кілька годин тому через ворожий обстріл відкритої території поблизу селища Прудянка Дергачівської громади Харківської області.".