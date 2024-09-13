На Харківщині загасили масштабну пожежу, яка виникла через обстріл
Фото: Вячеслав Задоренко
У селищі Прудянка Дергачівської громади ліквідували масштабну пожежу, що почалася 12 вересня внаслідок російських обстрілів.
«У межах селища вогонь охопив близько 2-х гектарів території, згоріли понад 10 приватних будинків, декілька автомобілів, десятки господарчих споруд, зокрема тепличні господарства», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Він також попередив, що загроза повторних локальних загорянь залишається високою.
Читайте також: Селище на півночі Харківщини горить через обстріл відкритої території (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: задоренко, обстріл, повреждено, пожежа, Прудянка, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині загасили масштабну пожежу, яка виникла через обстріл»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 16:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Прудянка Дергачівської громади ліквідували масштабну пожежу, що почалася 12 вересня внаслідок російських обстрілів.".