На Харківщині загасили масштабну пожежу, яка виникла через обстріл

У селищі Прудянка Дергачівської громади ліквідували масштабну пожежу, що почалася 12 вересня внаслідок російських обстрілів.

«У межах селища вогонь охопив близько 2-х гектарів території, згоріли понад 10 приватних будинків, декілька автомобілів, десятки господарчих споруд, зокрема тепличні господарства», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він також попередив, що загроза повторних локальних загорянь залишається високою.