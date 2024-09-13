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На Харківщині загасили масштабну пожежу, яка виникла через обстріл

Суспільство 16:27   13.09.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині загасили масштабну пожежу, яка виникла через обстріл Фото: Вячеслав Задоренко

У селищі Прудянка Дергачівської громади ліквідували масштабну пожежу, що почалася 12 вересня внаслідок російських обстрілів.

«У межах селища вогонь охопив близько 2-х гектарів території, згоріли понад 10 приватних будинків, декілька автомобілів, десятки господарчих споруд, зокрема тепличні господарства», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він також попередив, що загроза повторних локальних загорянь залишається високою.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 16:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Прудянка Дергачівської громади ліквідували масштабну пожежу, що почалася 12 вересня внаслідок російських обстрілів.".