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Память погибшего хирурга, ставшего Героем Украины, увековечили в Харькове

Общество 15:34   13.09.2024
Виктория Яковенко
Память погибшего хирурга, ставшего Героем Украины, увековечили в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Харькове на фасаде городской клинической многопрофильной больницы №25 установили мемориальную доску лейтенанту медицинской службы, Герою Украины Владиславу Титаренко.

На церемонии присутствовали родные, побратимы, коллеги погибшего, харьковчане и мэр города Игорь Терехов, сообщили в Харьковском горсовете.

«Мы открываем доску нашему герою. Сразу, когда началась война, пошел служить и до последнего спасал человеческие жизни. Мы должны и будем помнить его и всех, кто полег за Украину», — отметил мэр.

Справка. Владислав Титаренко обучался в Харьковской гимназии №172, окончил Харьковский национальный медицинский университет. С 2021 года работал хирургом в городской клинической многопрофильной больнице №25. С начала полномасштабной войны вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, где возглавлял хирургическую группу. Погиб в селе Кругляковка Купянского района. Посмертно ему было присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда».

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Фото: Харьковский горсовет
03
Фото: Харьковский горсовет
04
Фото: Харьковский горсовет
06
Фото: Харьковский горсовет
07
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на фасаде городской клинической многопрофильной больницы №25 установили мемориальную доску лейтенанту медицинской службы, Герою Украины Владиславу Титаренко.".