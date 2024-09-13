Память погибшего хирурга, ставшего Героем Украины, увековечили в Харькове

В Харькове на фасаде городской клинической многопрофильной больницы №25 установили мемориальную доску лейтенанту медицинской службы, Герою Украины Владиславу Титаренко.

На церемонии присутствовали родные, побратимы, коллеги погибшего, харьковчане и мэр города Игорь Терехов, сообщили в Харьковском горсовете.

«Мы открываем доску нашему герою. Сразу, когда началась война, пошел служить и до последнего спасал человеческие жизни. Мы должны и будем помнить его и всех, кто полег за Украину», — отметил мэр.

Справка. Владислав Титаренко обучался в Харьковской гимназии №172, окончил Харьковский национальный медицинский университет. С 2021 года работал хирургом в городской клинической многопрофильной больнице №25. С начала полномасштабной войны вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, где возглавлял хирургическую группу. Погиб в селе Кругляковка Купянского района. Посмертно ему было присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда».