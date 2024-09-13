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Пам’ять загиблого хірурга, який став Героєм України, увічнили в Харкові (фото)

Суспільство 15:34   13.09.2024
Вікторія Яковенко
Пам’ять загиблого хірурга, який став Героєм України, увічнили в Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові на фасаді міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 встановили меморіальну дошку лейтенанту медичної служби, Герою України Владиславу Титаренку.

На церемонії були присутні рідні, побратими, колеги загиблого, харків’яни та мер міста Ігор Терехов, повідомили в Харківській міськраді.

«Ми відкриваємо дошку нашому герою. Владислав марив своєю професією. Одразу, як почалася війна, пішов служити і до останнього рятував людські життя. Ми маємо і будемо памʼятати його та всіх, хто поліг за Україну», – зазначив мер.

Довідка. Владислав Титаренко навчався в Харківській гімназії №172, закінчив Харківський  національний медичний університет. З 2021 року працював хірургом у міській клінічній багатопрофільній лікарні №25. З початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних Сил України, де очолював хірургічну групу. Загинув у селі Кругляківка Куп’янського району. Посмертно йому було присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 15:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на фасаді міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 встановили меморіальну дошку лейтенанту медичної служби, Герою України Владиславу Титаренку.".