Пам’ять загиблого хірурга, який став Героєм України, увічнили в Харкові (фото)
У Харкові на фасаді міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 встановили меморіальну дошку лейтенанту медичної служби, Герою України Владиславу Титаренку.
На церемонії були присутні рідні, побратими, колеги загиблого, харків’яни та мер міста Ігор Терехов, повідомили в Харківській міськраді.
«Ми відкриваємо дошку нашому герою. Владислав марив своєю професією. Одразу, як почалася війна, пішов служити і до останнього рятував людські життя. Ми маємо і будемо памʼятати його та всіх, хто поліг за Україну», – зазначив мер.
Довідка. Владислав Титаренко навчався в Харківській гімназії №172, закінчив Харківський національний медичний університет. З 2021 року працював хірургом у міській клінічній багатопрофільній лікарні №25. З початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних Сил України, де очолював хірургічну групу. Загинув у селі Кругляківка Куп’янського району. Посмертно йому було присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на фасаді міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 встановили меморіальну дошку лейтенанту медичної служби, Герою України Владиславу Титаренку.".