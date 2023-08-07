Удар КАБ по центру переливання крові: загинув випускник харківського вишу
Фото: Харківський національний медичний університет
У Куп’янській громаді під час авіаудару загинув випускник Харківського національного медичного університету, хірург Владислав Титаренко.
Про це повідомили на сторінці вишу в Facebook.
В університеті розповіли, що Владислав закінчив медичний вуз у 2018 році з відзнакою, обравши для себе спеціальність хірурга.
«Він був світлою і чуйною людиною, усміхненим і щирим другом. Владислав загинув при бомбардуванні Куп’янського пункту переливання крові, виконуючи свій професійний обов’язок і рятуючи життя нашим військовим. Пішов з життя молодий, розумний, кмітливий, справжній фахівець, який обрав хірургію за покликом серця і нікому не відмовляв у допомозі», – додали у виші.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 13:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янській громаді під час авіаудару загинув випускник Харківського національного медичного університету, хірург Владислав Титаренко.".