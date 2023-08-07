Live
  • Пн 07.08.2023
    • Харків
  •   +36°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Удар КАБ по центру переливання крові: загинув випускник харківського вишу

Події 13:36   07.08.2023
Вікторія Яковенко
Удар КАБ по центру переливання крові: загинув випускник харківського вишу Фото: Харківський національний медичний університет

У Куп’янській громаді під час авіаудару загинув випускник Харківського національного медичного університету, хірург Владислав Титаренко.

Про це повідомили на сторінці вишу в Facebook.

В університеті розповіли, що Владислав закінчив медичний вуз у 2018 році з відзнакою, обравши для себе спеціальність хірурга.

«Він був світлою і чуйною людиною, усміхненим і щирим другом. Владислав загинув при бомбардуванні Куп’янського пункту переливання крові, виконуючи свій професійний обов’язок і рятуючи життя нашим військовим. Пішов з життя молодий, розумний, кмітливий, справжній фахівець, який обрав хірургію за покликом серця і нікому не відмовляв у допомозі», – додали у виші.

Читайте також: РФ вдарила авіабомбою по Харківщині, є поранені та загиблі – Зеленський

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харківський антимайданівець, який закликав до створення «ХНР», отримав вирок
Харківський антимайданівець, який закликав до створення «ХНР», отримав вирок
04.08.2023, 13:19
У Харкові ліквідували 70 аварій на водоводах
У Харкові ліквідували 70 аварій на водоводах
07.08.2023, 14:29
На Куп’янщині кількість пожеж через обстріли збільшилася вдвічі – ДСНС
На Куп’янщині кількість пожеж через обстріли збільшилася вдвічі – ДСНС
07.08.2023, 14:04
Військові оглядачі натякають на успіхи ЗСУ на півдні України
Військові оглядачі натякають на успіхи ЗСУ на півдні України
05.08.2023, 20:02
Удар КАБ по центру переливання крові: загинув випускник харківського вишу
Удар КАБ по центру переливання крові: загинув випускник харківського вишу
07.08.2023, 13:36
“Харків’яни почекають” – Ткач з’ясував, де плаває яхта Ярославського
“Харків’яни почекають” – Ткач з’ясував, де плаває яхта Ярославського
07.08.2023, 13:21

Новини за темою:

12:24
Корови та яки: у харківський екопарк продовжують повертатися тварини (відео)
19:10
Росіяни хотіли наступати біля Петропавлівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
17:21
РФ вдарила авіабомбою ФАБ-250 по Харківщині – загинула 65-річна жінка
07:44
Авіаударів завдали росіяни по 5 населеним пунктах Харківщини – Генштаб ЗСУ
19:10
Генштаб повідомив про авіаудари поблизу Харкова та 4 населених пунктів області

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Удар КАБ по центру переливання крові: загинув випускник харківського вишу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 13:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янській громаді під час авіаудару загинув випускник Харківського національного медичного університету, хірург Владислав Титаренко.".