Удар КАБ по центру переливання крові: загинув випускник харківського вишу

У Куп’янській громаді під час авіаудару загинув випускник Харківського національного медичного університету, хірург Владислав Титаренко.

Про це повідомили на сторінці вишу в Facebook.

В університеті розповіли, що Владислав закінчив медичний вуз у 2018 році з відзнакою, обравши для себе спеціальність хірурга.

«Він був світлою і чуйною людиною, усміхненим і щирим другом. Владислав загинув при бомбардуванні Куп’янського пункту переливання крові, виконуючи свій професійний обов’язок і рятуючи життя нашим військовим. Пішов з життя молодий, розумний, кмітливий, справжній фахівець, який обрав хірургію за покликом серця і нікому не відмовляв у допомозі», – додали у виші.