Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза

В Купянской громаде во время авиаудара погиб выпускник Харьковского национального медицинского университета, хирург Владислав Титаренко.

Об этом сообщили на странице вуза в Facebook.

В университете рассказали, что Владислав окончил медицинский вуз в 2018 году с отличием, выбрав для себя специальность хирурга.

«Он был светлым и отзывчивым человеком, улыбающимся и искренним другом. Владислав погиб при бомбардировке Купянского пункта переливания крови, выполняя свой профессиональный долг и спасая жизнь нашим военным. Ушел из жизни молодой, умный, сообразительный, настоящий специалист, избравший хирургию по зову сердца и никому не отказывающий в помощи», — добавили в вузе.