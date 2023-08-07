Live
  • Пн 07.08.2023
    • Харьков
  •   +36°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза

Происшествия 13:36   07.08.2023
Виктория Яковенко
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза Фото: Харьковский национальный медицинский университет

В Купянской громаде во время авиаудара погиб выпускник Харьковского национального медицинского университета, хирург Владислав Титаренко.

Об этом сообщили на странице вуза в Facebook.

В университете рассказали, что Владислав окончил медицинский вуз в 2018 году с отличием, выбрав для себя специальность хирурга.

«Он был светлым и отзывчивым человеком, улыбающимся и искренним другом. Владислав погиб при бомбардировке Купянского пункта переливания крови, выполняя свой профессиональный долг и спасая жизнь нашим военным. Ушел из жизни молодой, умный, сообразительный, настоящий специалист, избравший хирургию по зову сердца и никому не отказывающий в помощи», — добавили в вузе.

Читайте также: РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, есть раненые и погибшие — Зеленский

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковский командир анонсировал возможность ударов по военным объектам в РФ
Харьковский командир анонсировал возможность ударов по военным объектам в РФ
07.08.2023, 09:46
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
07.08.2023, 07:17
«Кардинальные меры принимать» – эксперт о том, как защитить Харьков от С-300
«Кардинальные меры принимать» – эксперт о том, как защитить Харьков от С-300
07.08.2023, 12:53
Маляр назвала Купянское направление самим «жарким» за минувшую неделю
Маляр назвала Купянское направление самим «жарким» за минувшую неделю
07.08.2023, 10:20
ISW назвал удары по мостам в Крым подготовкой к решительному контрнаступлению
ISW назвал удары по мостам в Крым подготовкой к решительному контрнаступлению
07.08.2023, 09:10
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
07.08.2023, 13:36

Новости по теме:

12:24
Коровы и яки: в харьковский экопарк продолжают возвращаться животные (видео)
19:10
Россияне хотели наступать возле Петропавловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
17:21
РФ ударила авиабомбой ФАБ-250 по Харьковщине – погибла 65-летняя женщина
07:44
Авиаудары нанесли россияне по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ
19:10
Генштаб сообщил об авиаударах вблизи Харькова и 4 населенных пунктов области

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 13:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянской громаде во время авиаудара погиб выпускник Харьковского национального медицинского университета, хирург Владислав Титаренко.".