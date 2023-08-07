Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
Фото: Харьковский национальный медицинский университет
В Купянской громаде во время авиаудара погиб выпускник Харьковского национального медицинского университета, хирург Владислав Титаренко.
Об этом сообщили на странице вуза в Facebook.
В университете рассказали, что Владислав окончил медицинский вуз в 2018 году с отличием, выбрав для себя специальность хирурга.
«Он был светлым и отзывчивым человеком, улыбающимся и искренним другом. Владислав погиб при бомбардировке Купянского пункта переливания крови, выполняя свой профессиональный долг и спасая жизнь нашим военным. Ушел из жизни молодой, умный, сообразительный, настоящий специалист, избравший хирургию по зову сердца и никому не отказывающий в помощи», — добавили в вузе.
Читайте также: РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, есть раненые и погибшие — Зеленский
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянской громаде во время авиаудара погиб выпускник Харьковского национального медицинского университета, хирург Владислав Титаренко.".