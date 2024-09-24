Немного прохладнее: прогноз погоды в Харькове и области на 25 сентября

В среду, 25 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов, днем — 22 — 24, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 5 до 10 градусов, днем — 20 — 25.

Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с.