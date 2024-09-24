Трохи прохолодніше: прогноз погоди в Харкові та області на 25 вересня

У середу, 25 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів, вдень – 22 – 24, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 5 до 10 градусів, удень – 20 – 25.

Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с.