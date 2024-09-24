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Трохи прохолодніше: прогноз погоди в Харкові та області на 25 вересня

Погода 21:16   24.09.2024
Олена Нагорна
Трохи прохолодніше: прогноз погоди в Харкові та області на 25 вересня Фото: Василь Голосний

У середу, 25 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів, вдень – 22 – 24, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 5 до 10 градусів, удень – 20 – 25.

Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 21:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 25 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".