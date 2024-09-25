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Взрывы ночью слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело

Происшествия 08:49   25.09.2024
Оксана Горун
Взрывы ночью слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело Скриншот

Ночью 25 сентября армия РФ обстреливала Харьковский район: «прилеты» были в Дергачевской и Безлюдовской громадах.

«25 сентября, 02:03, Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Белаши. В результате обстрела горели трактор прицеп и мусор. Уничтожен ангар. 25 сентября, 05:58, Харьковский р-н, Безлюдовская ТГ с. Васищево. Попадание КАБ по открытой территории. Без пострадавших и разрушений», — проинформировал начальник ХОВА.

Он также сообщил, что количество пострадавших от удара КАБами по Харькову накануне достигло 36, трое погибли. В больницах — 17 человек, из которых четверо в тяжелом состоянии.

Синегубов привел данные обо всех обстрелах области за сутки.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 08:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 25 сентября армия РФ обстреливала Харьковский район: «прилеты» были в Дергачевской и Безлюдовской громадах".