Взрывы ночью слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело

Ночью 25 сентября армия РФ обстреливала Харьковский район: «прилеты» были в Дергачевской и Безлюдовской громадах.

«25 сентября, 02:03, Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Белаши. В результате обстрела горели трактор прицеп и мусор. Уничтожен ангар. 25 сентября, 05:58, Харьковский р-н, Безлюдовская ТГ с. Васищево. Попадание КАБ по открытой территории. Без пострадавших и разрушений», — проинформировал начальник ХОВА.

Он также сообщил, что количество пострадавших от удара КАБами по Харькову накануне достигло 36, трое погибли. В больницах — 17 человек, из которых четверо в тяжелом состоянии.

Синегубов привел данные обо всех обстрелах области за сутки.