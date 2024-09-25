Главные новости Харькова 25 сентября: в городе слышны взрывы, атакуют ракетами
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
02:04
В Харькове слышали серию взрывов, Терехов заявил о ракетной атаке
Около 01:30 ночи в Харькове была слышна серия из нескольких взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ призвали жителей города быть в укрытиях.
Мэр города Игорь Терехов заявил о ракетной атаке, а следом — о взрывах в близком пригороде.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 02:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".