Главные новости Харькова 25 сентября: в городе слышны взрывы, атакуют ракетами

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02:04

В Харькове слышали серию взрывов, Терехов заявил о ракетной атаке

Около 01:30 ночи в Харькове была слышна серия из нескольких взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ призвали жителей города быть в укрытиях.

Мэр города Игорь Терехов заявил о ракетной атаке, а следом — о взрывах в близком пригороде.