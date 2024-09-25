Генштаб сообщил об ударах ВС РФ по Харькову и трех атаках вблизи Волчанска
Генштаб ВСУ утром 25 сентября проинформировал о ситуации на фронте и авиаударах российских террористов.
«На Харьковском направлении враг трижды пытался штурмовать вблизи населенного пункта Волчанск. Кроме этого, авиация противника нанесла удары семью КАБами по жилым районам Харькова, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура. На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Андреевки, Кругляковки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой», — проинформировали в сводке Генштаба на 08:00 25 сентября.
Под авиаударами в течение суток были: Харьков, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Сеньково, Кругляковка и Богуславка.
В Генштабе сообщили о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 25 сентября проинформировал о ситуации на фронте и авиаударах российских террористов".