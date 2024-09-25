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Генштаб сообщил об ударах ВС РФ по Харькову и трех атаках вблизи Волчанска

Происшествия 08:32   25.09.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил об ударах ВС РФ по Харькову и трех атаках вблизи Волчанска Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ утром 25 сентября проинформировал о ситуации на фронте и авиаударах российских террористов.

«На Харьковском направлении враг трижды пытался штурмовать вблизи населенного пункта Волчанск. Кроме этого, авиация противника нанесла удары семью КАБами по жилым районам Харькова, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура. На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Андреевки, Кругляковки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой», — проинформировали в сводке Генштаба на 08:00 25 сентября.

Под авиаударами в течение суток были: Харьков, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Сеньково, Кругляковка и Богуславка.

В Генштабе сообщили о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 25 сентября проинформировал о ситуации на фронте и авиаударах российских террористов".