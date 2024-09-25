Live
  • Ср 25.09.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 41.37
  • EUR 46.04

Генштаб повідомив про удари ЗС РФ по Харкову та три атаки поблизу Вовчанська

Події 08:32   25.09.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про удари ЗС РФ по Харкову та три атаки поблизу Вовчанська Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ вранці 25 вересня поінформував про ситуацію на фронті та авіаудари російських терористів.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів сімома КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової“, – поінформували у зведенні Генштабу на 08:00 25 вересня.

Під авіаударами протягом доби були: Харків, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп’янськ, Сенькове, Кругляківка, Богуславка.

У Генштабі повідомили про втрати ворога.

Читайте також: 10 пожеж через обстріли на Харківщині, розбір завалів триває — ДСНС

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб повідомив про удари ЗС РФ по Харкову та три атаки поблизу Вовчанська
Генштаб повідомив про удари ЗС РФ по Харкову та три атаки поблизу Вовчанська
25.09.2024, 08:32
Нічний вибух у Харкові: ворог вдарив ракетою по Київському району
Нічний вибух у Харкові: ворог вдарив ракетою по Київському району
24.09.2024, 07:20
10 пожеж через обстріли на Харківщині, розбір завалів триває – ДСНС
10 пожеж через обстріли на Харківщині, розбір завалів триває – ДСНС
25.09.2024, 08:20
ISW про ситуацію у Вовчанську: СОУ просунулися та захопили агрегатний завод
ISW про ситуацію у Вовчанську: СОУ просунулися та захопили агрегатний завод
25.09.2024, 07:41
В Харкові будинок, в який влучив КАБ, вже був обстріляний – Терехов
В Харкові будинок, в який влучив КАБ, вже був обстріляний – Терехов
24.09.2024, 16:36
Головні новини Харкова 25.09: ракетна атака, розбір завалів дев’ятиповерхівки
Головні новини Харкова 25.09: ракетна атака, розбір завалів дев’ятиповерхівки
25.09.2024, 08:39

Новини за темою:

08:33
Генштаб: три бої за добу було на Харківському напрямку, 13 – на Куп’янському
09:25
Генштаб: відбиті дві атаки на Харківському напрямку та 12 – на Куп’янському
08:46
Генштаб повідомив про 23 бої за добу на Куп’янському напрямку
08:38
ГШ: ворог 20 разів атакував на Куп’янському напрямку, на Харківському – 3 бої
07:20
ISW: про зменшення авіаударів по півночі Харківщини і ситуацію на Куп’янщині

Ви читали новину: «Генштаб повідомив про удари ЗС РФ по Харкову та три атаки поблизу Вовчанська»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 08:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 25 вересня поінформував про ситуацію на фронті та авіаудари російських терористів".