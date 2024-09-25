Генштаб повідомив про удари ЗС РФ по Харкову та три атаки поблизу Вовчанська
Генштаб ЗСУ вранці 25 вересня поінформував про ситуацію на фронті та авіаудари російських терористів.
“На Харківському напрямку ворог тричі намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів сімома КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової“, – поінформували у зведенні Генштабу на 08:00 25 вересня.
Під авіаударами протягом доби були: Харків, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп’янськ, Сенькове, Кругляківка, Богуславка.
У Генштабі повідомили про втрати ворога.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиаудары, війна, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 25 вересня поінформував про ситуацію на фронті та авіаудари російських терористів".