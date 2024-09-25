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Генштаб: два боя идут на севере Харьковщины, один – на Купянском направлении

Общество 16:52   25.09.2024
Виктория Яковенко
Генштаб: два боя идут на севере Харьковщины, один – на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении сегодня произошло три боя. Украинские войска отбили атаку россиян в районе Волчанска. Два боя вблизи Тихого до сих пор продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Три штурма оккупантов отбиты вблизи Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении. Вблизи Синьковки идет бой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении сегодня произошло три боя. Украинские войска отбили атаку россиян в районе Волчанска. Два боя вблизи Тихого до сих пор продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".