Генштаб: два боя идут на севере Харьковщины, один – на Купянском направлении

На Харьковском направлении сегодня произошло три боя. Украинские войска отбили атаку россиян в районе Волчанска. Два боя вблизи Тихого до сих пор продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Три штурма оккупантов отбиты вблизи Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении. Вблизи Синьковки идет бой.