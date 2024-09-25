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Генштаб: два бої йдуть на півночі Харківщини, один – на Куп’янському напрямку

Суспільство 16:52   25.09.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб: два бої йдуть на півночі Харківщини, один – на Куп’янському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бої. Українську війська відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два бої поблизу Тихого досі тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Три штурми окупантів відбиті поблизу Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки точиться бій.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бої. Українську війська відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два бої поблизу Тихого досі тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".