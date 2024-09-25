Генштаб: два бої йдуть на півночі Харківщини, один – на Куп’янському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бої. Українську війська відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два бої поблизу Тихого досі тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Три штурми окупантів відбиті поблизу Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки точиться бій.
Читайте також: У Вовчанську в росіян низький морально-психологічний стан – ОТУВ «Харків»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бой, генштаб, ЗСУ, Купянское, направлення, харьковское;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: два бої йдуть на півночі Харківщини, один – на Куп’янському напрямку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бої. Українську війська відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два бої поблизу Тихого досі тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".