Генштаб: два бої йдуть на півночі Харківщини, один – на Куп’янському напрямку

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бої. Українську війська відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два бої поблизу Тихого досі тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Три штурми окупантів відбиті поблизу Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки точиться бій.