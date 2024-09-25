У Вовчанську в росіян низький морально-психологічний стан – ОТУВ «Харків»
Про оперативну ситуацію на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ «Харків» 25 вересня.
«В районі населеного пункту Глибоке противник шукає нові шляхи для проведення логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях, в тому числі і з використанням БпЛА. Провів евакуацію втрат. В районі Лукʼянців ворог активізував використання FPV-дронів», – розповіли захисники.
У Вовчанську ворог здійснював поодиноке переміщення на передові позиції. Відмічається низький морально-психологічний стан особового складу противника, зазначили в ОТУВ «Харків».
Втрати ворога за минулу добу склали 67 осіб, з них безповоротні – 30, санітарні – 34. Троє окупантів здалися у полон. Також на Харківському напрямку противник втратив знищеними та пошкодженими 84 одиниці озброєння та військової техніки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, ворог, направлення, оккупант, ОТГВ "Харьков", харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 11:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про оперативну ситуацію на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ «Харків» 25 вересня.".