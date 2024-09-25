У Вовчанську в росіян низький морально-психологічний стан – ОТУВ «Харків»

Про оперативну ситуацію на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ «Харків» 25 вересня.

«В районі населеного пункту Глибоке противник шукає нові шляхи для проведення логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях, в тому числі і з використанням БпЛА. Провів евакуацію втрат. В районі Лукʼянців ворог активізував використання FPV-дронів», – розповіли захисники.

У Вовчанську ворог здійснював поодиноке переміщення на передові позиції. Відмічається низький морально-психологічний стан особового складу противника, зазначили в ОТУВ «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 67 осіб, з них безповоротні – 30, санітарні – 34. Троє окупантів здалися у полон. Також на Харківському напрямку противник втратив знищеними та пошкодженими 84 одиниці озброєння та військової техніки.