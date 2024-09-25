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У Вовчанську в росіян низький морально-психологічний стан – ОТУВ «Харків»

Суспільство 11:51   25.09.2024
Вікторія Яковенко
У Вовчанську в росіян низький морально-психологічний стан – ОТУВ «Харків» Фото: ОТУВ “Харків”

Про оперативну ситуацію на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ «Харків» 25 вересня.

«В районі населеного пункту Глибоке противник шукає нові шляхи для проведення логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях, в тому числі і з використанням БпЛА. Провів евакуацію втрат. В районі Лукʼянців ворог активізував використання FPV-дронів», – розповіли захисники.

У Вовчанську ворог здійснював поодиноке переміщення на передові позиції. Відмічається низький морально-психологічний стан особового складу противника, зазначили в ОТУВ «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 67 осіб, з них безповоротні – 30, санітарні – 34. Троє окупантів здалися у полон. Також на Харківському напрямку противник втратив знищеними та пошкодженими 84 одиниці озброєння та військової техніки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про оперативну ситуацію на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ «Харків» 25 вересня.".