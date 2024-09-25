В Волчанске у россиян низкое морально-психологическое состояние – ВСУ

Об оперативной ситуации на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» 25 сентября.

«В районе населённого пункта Глубокое противник ищет новые пути для проведения логистического обеспечения подразделений на передовых позициях, в том числе и с использованием БпЛА. Провел эвакуацию потерь. В районе Лукьянцев враг активизировал использование FPV-дронов», — рассказали защитники.

В Волчанске враг осуществлял единичное перемещение на передовые позиции. Отмечается низкое морально-психологическое состояние личного состава противника, отметили в ОТГВ «Харьков».

Потери врага за прошедшие сутки составили 67 человек, из них безвозвратные – 30, санитарные – 34. Трое оккупантов сдались в плен. Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 84 единицы вооружения и военной техники.