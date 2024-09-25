В Волчанске у россиян низкое морально-психологическое состояние – ВСУ
Об оперативной ситуации на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» 25 сентября.
«В районе населённого пункта Глубокое противник ищет новые пути для проведения логистического обеспечения подразделений на передовых позициях, в том числе и с использованием БпЛА. Провел эвакуацию потерь. В районе Лукьянцев враг активизировал использование FPV-дронов», — рассказали защитники.
В Волчанске враг осуществлял единичное перемещение на передовые позиции. Отмечается низкое морально-психологическое состояние личного состава противника, отметили в ОТГВ «Харьков».
Потери врага за прошедшие сутки составили 67 человек, из них безвозвратные – 30, санитарные – 34. Трое оккупантов сдались в плен. Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 84 единицы вооружения и военной техники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, ворог, враг, направление, оккупант, ОТГВ "Харьков", харьковское;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 11:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной ситуации на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» 25 сентября.".