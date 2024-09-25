Три ракеты С-400 ударили по ферме неподалеку от Харькова: последствия

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко проинформировал об ударе по ферме в селе Белаши — оно находится севернее Дергачей. Ночью сюда прилетели ракеты.

«Сегодня около 1:40 российские оккупанты ударили тремя ракетами С-400 по ангару гражданского фермерского хозяйства в селе Белаши. При осмотре места происшествия работниками ГСЧС и Нацполиции были обнаружены попадания в землю. В результате обстрела повреждены три трактора, грузовик и четыре прицепа. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Задоренко утром 25 сентября.

Напомним, ночью взрывы слышали в Харькове. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилетало» по Дергачевской громаде, а также — рано утром по поселку Васищево.